RC Lens : Haise a prolongé, Cahuzac nouvel adjoint ?

Franck Haise a prolongé au RC Lens jusqu'en 2025, le RCL vient de l'officialiser. Le club avait diffusé un peu plus tôt sur ses réseaux sociaux une photo de lampes de mineurs vues de haut. Sur l'une d'elles, on pouvait distinguer le nom du technicien et l'année 2025 est gravée en chiffres romains... « Cette prolongation va au-delà d’une signature, c’est la poursuite d’une aventure sportive et humaine dans laquelle je m’épanouis, a commenté Haise. Je remercie les dirigeants du Racing pour leur confiance totale et constante. J’adresse toutes mes pensées à l’ensemble de mon staff qui accomplit un travail tout simplement remarquable. Je n’oublie pas les joueurs avec lesquels nous évoluons en osmose. Enfin, j’ai forcément un mot pour les supporters»

Selon L'Equipe, Yannick Cahuzac pourrait intégrer le staff du RCL en tant qu'adjoint. « La réflexion se poursuit », indique le média. Cahuzac pourrait remplacer Alou Diarra, en fin de contrat.

Laurent HESS

Rédacteur