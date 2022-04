RC Lens : Haise a réalisé un exploit inédit depuis 40 ans dans le derby

Zapping But! Football Club RC Lens : comment expliquer la baisse de régime de Fofana ?

Le LOSC et le RC Lens ont livré un vrai derby hier soir. Dans l'engagement, dans l'impact, ça a été une vraie bataille, qui a tourné à l'avantage des Sang et Or grâce à des buts de Frankowski et Kalimuendo (2-1). Le Racing reprend ainsi la suprématie régionale à son grand rival puisqu'il a remporté les trois derbys de la saison (1-0 ; 2-1 en Ligue 1, 2-2 4 tirs au but à 3 en Coupe de France). Et mine de rien, c'est un sacré exploit.

En effet, cela faisait quarante ans que le RC Lens n'avait pas remporté les matches aller-retour face au LOSC en championnat ! A l'époque, c'était Jean Sérafin l'entraîneur. Depuis, des pointures comme Gérard Houllier, Daniel Leclercq ou Joël Muller se sont succéder sur le banc artésien mais jamais plus Lens n'a dominé Lille en Artois comme dans le Nord. Franck Haise a donc de sérieux motifs de fierté en ce dimanche de Pâques !

1982 - Lens a gagné le match aller et le match retour contre Lille en Ligue 1 pour la 1re fois depuis la saison 1981/82 (1-0 et 3-0). Suprématie. #LOSCRCL pic.twitter.com/rEeoV6ufu7 — OptaJean (@OptaJean) April 16, 2022

