RC Lens : Haise a reçu une bonne nouvelle avant l’OGC Nice

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

L’heure de la rentrée approche à grands pas. C’est jeudi prochain que le RC Lens a rendez-vous avec l’OGC Nice pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Et, déjà les Sang et Or semblent en ordre de marche.

Les hommes de Franck Haise sont en effet restés invaincus lors de la salve de matches amicaux disputés pendant la trêve internationale liée à la Coupe du monde et arrivent prêts pour le choc face aux Aiglons.

Cerise sur le gâteau : le RC Lens sera arbitré par Benoît Millot... qui laisse un excellent souvenir aux Sang et Or. L’homme en noir a en effet déjà croisé les Sang et Or cette saison. C’était lors du déplacement à Marseille pour une victoire de prestige lors de la 12e journée de Ligue 1 (1-0).