RC Lens : Haise a reçu une bonne nouvelle avant Toulouse

L'intensité du RC Lens à Séville mercredi (1-1) a sans doute influé sur l'état athlétique des joueurs artésiens. Ainsi, Massadio Haïdara, entré en toute fin de rencontre, s'est blessé à une cuisse jeudi. Il est forfait pour la réception de Toulouse (15h). Un match qu’Elye Wahi a très peu de chances de débuter, voire même de jouer. Retrouvez toute l'actualité du RC Lens Neil El Aynaoui enfin disponible ! « Il semble important d'être prudent », a prévenu hier Franck Haise, au sujet de son attaquant, qui reste sur deux titularisations au sortir d’une fin d’été chargée, entre son transfert et le rassemblement des Espoirs français. Autre cas à surveiller, « dans une moindre mesure » dixit Haise : celui de Deiver Machado. Le piston gauche gère une tendinopathie, avec des douleurs aux adducteurs. À noter que Neil El Aynaoui, arrivé de Nancy cet été, a purgé ses cinq matches de suspension. Selon L’Équipe, il est disponible et pourrait être la bonne surprise du groupe retenu demain. Les unes de L'Équipe du samedi 23 septembre. pic.twitter.com/IugkZxXleX — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 22, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Franck Haise a quelques incertitudes avant la réception du Toulouse FC, dimanche à Bollaert pour le compte de la 6e journée de Ligue 1 (15h), une bonne nouvelle est venue réconforter le coach du RC Lens dans son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur