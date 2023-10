RC Lens : Haise a reçu une première bonne nouvelle avant Le Havre

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Une fois la trêve internationale du mois d'octobre terminée, le RC Lens se déplacera sur la pelouse du Havre, à l'occasion de la neuvième journée de Ligue 1. Alors que l'entraîneur lensois, Franck Haise, sera privé d'Elye Wahi, suspendu, pour affronter le HAC, le nouveau numéro 9 des Sang et Or ne sera pas le seul joueur suspendu pour cette rencontre. VOIR AUSSI : TOUTE L’ACTUALITÉ DU RC LENS Ndiaye également suspendu ! Et pour cause, le milieu de terrain havrais, Rassoul Ndiaye, expulsé le week-end dernier lors de la défaite contre l'Olympique de Marseille (3-0), a été sanctionné d'un match de suspension par la commission de discipline de la LFP et manquera ainsi le match entre le Havre et le RC Lens. C'est une grosse perte pour le HAC, l'ancien Sochalien ayant participé à tous les matchs depuis le début de la saison. Podcast Men's Up Life Pour résumer Bonne nouvelle pour Franck Haise et ses hommes, Rassoul Ndiaye, expulsé le week-end dernier lors de la défaite contre l'Olympique de Marseille (3-0), sera suspendu côté Havrais pour le match entre le Havre et le RC Lens.

Fabien Chorlet

Rédacteur