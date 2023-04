QUESTION DE LA SEMAINE

Comme chaque semaine, votre spécialiste du RC Lens, Fabien Chorlet, s'attarde en vidéo sur l'actualité des Sang et Or. Place, cette fois, au coup de gueule de Franck Haise contre le Kop Sang et Or, qui a tiré un feu d'artifice lors de la large victoire face à l'AS Monaco (3-0).