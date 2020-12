RC Lens : Haise a tranché entre Ganago, Kalimuendo et Sotoca

Le RC Lens accueille le Montpellier HSC pour le compte de la 14e journée de L1. Pour ce choc, les Sang et Or ont eu les honneurs d’être placés en prime time alors que la crise fait plus que couver avec Mediapro. Sur le terrain, Franck Haise a déjà solutionné un premier cas problématique : son attaquant de pointe titulaire face au MHSC. Selon L’Équipe, ce devrait être Ignatius Ganago, le choix de la maturité.

« J'ai choisi »

« J'ai choisi, reconnaît l’entraîneur du RC Lens. Ce n'est pas simple de sortir un attaquant qui a mis trois buts en trois matches (Kalimuendo), tout comme un attaquant indispensable quand on voit ce qu'il fait (Sotoca). Mais ce sera d'autant plus facile que nous allons à Monaco dès mercredi, puis à Metz samedi avant de recevoir Brest le 23. Ces trois-là vont avoir du temps de jeu. »

La semaine précédant le succès à Rennes (2-0, le 5 décembre), L’Équipe glisse que ce même Haise pensait faire débuter Ganago. Il a changé d'avis la veille du match, après un coup reçu par le joueur sur sa cheville douloureuse à l'entraînement.