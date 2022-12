RC Lens : Haise a tranché pour la titularisation de ses Mondialistes contre l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Dauphin du Paris Saint-Germain, le RC Lens reprend ce jeudi du service en Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de l'OGC Nice. Pour cette rencontre, l'entraîneur lensois, Franck Haise, devrait titulariser ses trois Mondialistes : Przemyslaw Frankowski, Salis Abdul Samed et Loïs Openda. Par ailleurs, c'est Wesley Saïd qui devrait remplacer David Pereira Da Costa, blessé à l'épaule, et donc accompagner Florian Sotoca et Loïs Openda en attaque.

Podcast Men's Up Life

Les compos probables

OGC Nice : Schmeichel - Todibo, Dante, Rosario - Lotomba, Boudaoui, Thuram, Bard - Pépé, Barkley, Laborde.

RC Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Fofana, Machado - Sotoca, Saïd, Openda.

Pour résumer Pour le déplacement ce jeudi sur la pelouse de l'OGC Nice, l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, devrait titulariser ses trois Mondialistes : Przemyslaw Frankowski, Salis Abdul Samed et Loïs Openda.

Fabien Chorlet

Rédacteur