RC Lens : Haise a trois motifs d'inquiétude avant Montpellier, Kakuta rassure pour son avenir

Après une défaite frustrante face à l'OGC Nice samedi dernier, le RC Lens a l'opportunité de se relancer chez une formation de Montpellier qui n'a plus gagné depuis le 12 décembre dernier et... une victoire à Bollaert lors du match aller (3-2).

L'occasion de prendre leur revanche est donc belle pour les Sang et Or. Mais Franck Haise va devoir composer avec quelques inquiétudes. Celle qui est certaine, c'est l'absence de Jonathan Gradit qui sera suspendu. Mais comme il l'a confié devant la presse, le coach lensois n'est pas certain de pouvoir compter sur son capitaine Yannick Cahuzac, victime d'une gêne musculaire, tout comme Ignatius Ganago.

Kakuta se voit à Lens pour longtemps

En attendant de voir si ces inquiétudes seront levées d'ici 48 heures, Haise peut en revanche se satisfaire du retour en forme de Corentin Jean mais surtout Loïc Badé, la pépite défensive qui devrait faire son retour.

Le technicien aura également apprécié les propos de Gaël Kakuta qui, devant la presse, a affiché tout son bonheur d'évoluer à Lens depuis le début de saison. Avec pourquoi pas la perspective d'y finir sa carrière. « Le club me tient à cœur. Tant que je serai performant, que je donnerai le meilleur de moi et si le club veut toujours de moi, pourquoi pas. Je suis bien ici », a confié Kakuta dans des propos relayés par Lensois.com.