RC Lens : Haise a trouvé le moyen idéal pour devenir une légende du Racing

Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Quoi qu'il se passe, même si l'aventure se termine mal, Franck Haise restera comme l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du RC Lens. C'est lui qui a permis au Racing de retrouver l'élite (même s'il n'a officié que pour un match avant la coupure liée à la crise sanitaire), c'est lui qui l'a maintenu et lui a permis de se mêler à la lutte pour les places européennes. Cela en proposant un jeu alléchant et en mettant en avant des valeurs typiquement artésiennes comme la chaleur humaine, le don de soi, la bienveillance, le franc-parler, etc.

Mais pour atteindre le niveau de popularité d'un Daniel Leclercq, il lui manque encore un titre. Le Druide a remporté les deux seuls trophées de l'histoire du RCL, le championnat de France 1998 et la Coupe de la Ligue 1999. Eh bien, Haise, lui, ambitionne de décrocher la Coupe de France ! C'est ce qu'il a déclaré hier en conférence de presse : "C'est une compétition où on a envie de faire la meilleure performance. On fera tout pour la gagner". Sur le chemin du Stade de France et d'une quatrième finale dans l'histoire du club après 1949, 1975 et 1998 se dresse Brest, demain soir à Le Blé.