RC Lens : Haise a un nouvel international dans son groupe !

Les listes des différentes sélections internationales tombent les unes après les autres et celle des Comores a réservé une surprise au RC Lens. Yannick Pandor est présent, comme prévu, mais il sera accompagné d'un autre Sang et Or. En effet,Ismaël Boura (22 ans) a lui aussi été appelé. Né à Mayotte, le défenseur formé à la Gaillette est sélectionnable par les Comores grâce à la proximité entre les deux îles. Boura a joué 405 minutes (Ligue 1, Coupe de France, N3) avec le RCL cette saison. [liste] Voici le groupe de joueurs sélectionnés par Younes Zerdouk pour affronter la Côte D’Ivoire ! #comores🇰🇲 #qualification #can23 #coelacanthes pic.twitter.com/95MrOCl9XX — Les Cœlacanthes des Comores 🇰🇲 (@_coelacanthes) March 15, 2023

