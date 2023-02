RC Lens : Haise a une bonne nouvelle et fait le bilan du mercato avant Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point médical

« On a Fortes qui est embêté par son genou, il doit voir le chirurgien. Alexis Claude-Maurice, l'opération s'est bien passée, il sera absent 6-8 semaines. Wesley a une grosse entorse, avec 6-8 semaines d'arrêt. Haïdara est forfait pour les 3 prochains matches. Salis Abdul Samed, lui, a repris l'entraînement. Tout va bien. »

La fin de série du RC Lens

« On a repris avec des séries de matches, sur le dernier week-end 7 joueurs ont été blessés. On met des protocoles de recup' mais le risque reste important. Face à Nice, on a battu nos propres records de course. Mais on n'a pas été attentifs sur les phases arrêtés. On n'a pas été bons sur nos propres CPA, on en a parlé. Il y a eu du déchet, mais je n'ai rien à reprocher à l'équipe sur la volonté. »

L’intégration d’Angelo Fulgini et le bilan du mercato

« On a commencé la vidéo hier ensemble sur le projet de jeu. On joue aussi 3 matches cette semaine, la compet' sert aussi dans ces moments là. On a recruté pendant ces 3 mois, ça répondait à un besoin. Mais on n'a pas les moyens d'investissements que d'autres clubs. Alors il faut faire différemment. La consolidation d'actifs, de joueurs qui étaient d'ailleurs en L2 avant, c'est un beau travail. »

Un RC Lens plus prévisible ?

« On est de plus en plus regarder, oui. Après, on se renouvelle, on essaye de trouver un maximum de parades, parfois on n'y arrive pas. Ca fait partie des aléas d'une saison. C'est difficiles d'être à 110% tout le temps. Brest est une équipe qui n'a pas encore perdu en championnat depuis l'arrivée de son nouvel adversaire. C'est solide, nous on les a battus en Coupe, mais c'est différent. On sait qu'on a réussi à les déséquilibrer par moment, mais eux aussi. »