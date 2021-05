RC Lens : Haise a une ultime attente et craint une absence de marque face à Monaco

Zapping But! Football Club RC Lens : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Franck Haise a donné des nouvelles de son effectif avant la réception de l’AS Monaco avec une grosse alerte pour Gaël Kakuta. « Michelin a un problème au genou, il sera absent. Kakuta (orteil) ne s'est pas entrainé collectivement, on verra demain ce qu'il est en mesure de faire. Haïdara a repris l'entraînement collectif et ça semble aller bien », a-t-il déclaré en préambule de sa conférence de presse.

L’entraîneur du RC Lens a ensuite évoqué l’adversité de l’AS Monaco et la course à l’Europe. « On n'est pas favori pour la 6e place, Monaco est favori contre nous. Rennes joue Nîmes mais je sais qu'il y a beaucoup de valeurs à Nîmes qui fera son match, a-t-il poursuivi. Si on n'est pas solide contre Monaco, on va souffrir. Il faudra être solide mais aussi être joueur pour poser des problèmes à l'ASM comme on l'avait fait à l'aller. A Monaco y a beaucoup de discipline dans le replacement et beaucoup de choses intéressantes dans leur animation offensive. On est pas 3e et finaliste de la Coupe de France par hasard. »

« Ce que j'attends, c'est que les joueurs se lâchent »

Pour finir la saison en beauté, Haise a une dernière attente avec son équipe. « Ce qui m'intéresse c'est que Lens fasse son match. J’espère qu'on va montrer la belle image de cette équipe de Lens jusqu'à la dernière journée. Ce que j'attends, c'est que dimanche soir les joueurs se lâchent comme ils ont réussi à le faire une grande partie de la saison. On n'a pas souvent été favoris dans la saison, si on l'a été ce n'était pas sur des matches couperets. On a une marge de progression sur ce plan. »

Le LOSC n'a pas paralysé le RC Lens

Enfin, l’entraîneur des Sang et Or a tenu à rassurer sur l’état d’esprit de ses troupes après la large défaite contre le LOSC. « Après le derby, on a coupé quelques jours et j'ai senti les joueurs focus sur Bordeaux, qu'ils avaient fait le deuil de cette défaite contre Lille, a-t-il affirmé. Je serai toujours avec mes joueurs. Peu importe leurs erreurs, je les ai choisis pour venir au club, je les choisis chaque week-end. »