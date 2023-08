RC Lens : Haise admet la supériorité du PSG et se lâche sur le Mercato

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le PSG était trop fort pour le RC Lens, hier au Parc des princes (1-3). Franck Haise l’a volontiers reconnu après une rencontre à sens unique. « Il y avait trop d’écart entre les deux équipes, a-t-il admis en conférence de presse. On a été plutôt cohérents en première période. On ne s’est pas non plus créé beaucoup d’occasions. Il y a ce but qui vient et on s’est ouvert en deuxième mi-temps. Si on s’ouvre trop face à cette équipe, ça va trop vite. »



« Si on doit rester avec l’effectif que j’ai, j’en suis content »

Lancé au sujet des sept buts encaissés en trois matches de Ligue 1 cette saison, le coach du RC Lens n’a pas tout mis sur le dos du mercato. « Avant que ce soit une question de recrutement, il faut améliorer ce qu’on doit améliorer avec l’équipe, peut-être accepter certaines prises de risques par moments, peut-être par moments le faire différemment, a-t-il ajouté. On avait des idées. Mais entre avoir des idées et les réaliser, on verra. Si on doit rester avec l’effectif que j’ai, j’en suis content. Je suis moins content de perdre des matches et de prendre des buts, mais ça fait partie de la vie des clubs. Il faut assumer ensemble ces mauvais moments. »

