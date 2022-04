RC Lens : Haise ambitieux avant de défier le PSG et confiant pour la lutte pour l'Europe

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or du mois de mars ?

Quatre jours après son brillant succès dans le derby (2-1), le RC Lens a confirmé face à Montpellier (2-0) dans un Bollaert plein. Franck Haise avait évidemment la tête dans les étoiles après cette partie, qui permet aux Sang et Or de n'être plus qu'à trois points d'une place en Champions League à cinq journées de la fin. Fort de l'expérience de la saison dernière, l'entraîneur artésien se montre ambitieux pour le sprint final, quand bien même la prochaine échéance l'envoie au Parc des Princes.

"L'an passé, on devait être cinquième à ce moment-là. On était chassé et on n'avait pas réussi à faire mieux face à de gros morceaux sur les quatre derniers matches. Il nous a manqué un point. Si on fait un résultat à Paris, ça n'en sera que meilleur. Je ne sais pas de quoi seront fait les cinq derniers matches mais ce que je sais, c'est que j'ai une équipe prête à aller au combat."

Les unes de L'Équipe du jeudi 21 avril.



Le journal > https://t.co/K6cfrtZ2xp pic.twitter.com/RnEDWagwCi — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 20, 2022

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, a apprécié voir son équipe enchaîner contre Montpellier (2-0) après la victoire dans le derby (2-1). Il est optimiste pour les dernières échéances de la saison, dont la prochaine face au PSG.

Raphaël Nouet

Rédacteur