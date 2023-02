RC Lens : Haise annonce 2 retours face à l’OL et propose un énorme deal au FC Nantes

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Franck Haise a débuté sa conférence de presse en annonçant deux retours de poids au RC Lens : « Nous avons récupéré Kevin Danso et Massadio Haïdara. J’en ai profité pour faire repartir Pandor, Louveau et Sylla pour qu’ils évoluent avec la réserve. Le stage permet de couper de la routine, de l'ordinaire, avoir des moments où les joueurs se retrouvent, se promènent. Couper cette routine, souvent indispensable, afin de trouver d'autres ressorts. » Appelé à décrypter le jeu de l’OL, Haise se méfie grandement des Gones : « Les résultats plaident en la faveur de Lyon depuis la trêve. C’est une équipe construite pour le haut de tableau. » Au sujet de l’infirmerie et des risques de blessures, le coach du RC Lens est dans le dur. « J'avais fait un prévisionnel quant aux temps de jeu. Nous avons dû l'adapter en raison des blessures, me donnant moins de possibilités à certains postes, a-t-il poursuivi. Un seul joueur a fait les quatre premiers matchs (Gradit). Tous les autres ont fait au mieux 3 matchs. Aucun souci après Lorient. » L’entraîneur du RC Lens a enfin eu un petit mot sur le quart de finale de la Coupe de France, que les Sang et Or sont censés jouer à huis clos à Nantes. « De jouer à l’extérieur, j’aurais préféré un autre tirage au sort, a-t-il affirmé. Et avec le contexte évoqué... C’est dommage que cela se joue dans ces conditions. On veut bien accueillir. » Le deal plaira-t-il aux dirigeants des Canaris ? Franck Haise : « Nous avons récupéré Kevin Danso et Massadio Haïdara. J’en ai profité pour faire repartir Pandor, Louveau et Sylla pour qu’ils évoluent avec la réserve.» #RCLens #RCLOL — Laurent Mazure (@Laurentmazure) February 11, 2023

Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse au RC Lens à la veille du choc contre l’OL pour le compte de la 23e journée de Ligue 2 (20h45). L’occasion pour l’entraîneur des Sang et Or de donner des nouvelles de son groupe.



