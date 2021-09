RC Lens : Haise annonce la couleur avant le derby contre le LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Comme souvent, Franck Haise a donné des nouvelles du groupe du RC Lens... qui ne sont pas si mauvaises que cela. « Haïdara a pu s'entraîner normalement aujourd'hui. Si c'est pareil demain, il pourra peut-être postuler pour le groupe, a-t-il déclaré en conférence de presse. Ganago a pu reprendre normalement. Jonathan Varane s'est blessé à la cheville ce matin, il devrait être indisponible ce week-end. Jean, lui, a une gêne au quadriceps. »

Interrogé sur les deux derbies sèchement perdus contre le LOSC la saison dernière, le coach du RC Lens a été clair. « La saison dernière, c'était la saison dernière, je ne sais pas ce que ce premier derby de 2021-2022 donnera. Les choses évoluent, c'est une nouvelle saison. Chacun a gardé ses éléments forts presque intégralement, a-t-il coupé. Pour que le résultat soit plus favorable que l'an passé, on devra être bon sur les équilibres, d'abord sur nos animations défensives, puis continuer à performer sur notre animation offensive. L'an dernier, on a fini à chaque fois en infériorité numérique, voire en double infériorité numérique, ce sont des choses sur lesquelles on doit être intelligent. »

Au niveau du plan comptable, Haise semble satisfait avant même le coup d'envoi du derby. « C'est bien d'avoir 9 points à ce stade, après ça reste en face le champion de France, a-t-il poursuivi. On n’est pas tout à fait au même niveau donc le favori n sait où il est, mais on va essayer d'être de bons challengers. Tous les matches sont à gagner, mais bien sûr mes joueurs savent ce que c'est qu'un derby. Il y a une culture du derby, des attentes, même les joueurs arrivés il y a un mois sont au courant et ont envie de gagner fortement pour nous, le club et le public. »

