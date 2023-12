RC Lens : Haise annonce plusieurs bonnes nouvelles avant l’OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Des nouvelles de l'infirmerie : « Elye Wahi a repris l'entraînement. Il ne devrait pas y avoir de souci pour qu'il soit avec nous à Nice. Nous avons nos suspendus (Danso et Gradit). Jonathan Gradit a repris la course. Deiver Machado va commencer sa rééducation. Mendy est absent. Nous avons tout le monde sur le pont ! » L'adversité de l'OGC Nice : « La première partie de saison de Nice est pleine. Ils ont une solidité, beaucoup de clean-sheet. Elle est très solide, capable de créer de la distance dans le bloc adverse. On a beaucoup de points où il faudra être au top. » Pas d'usure physique « Une usure physique ? On a jamais autant couru que ce week-end. Les joueurs continuent à donner. Il y a peut-être moins de justesse, moins de clairvoyance. Une usure mentale ? Si on était usé mentalement, on aurait pas fait une série de 11 matches sans défaite. Du rab pour les vacances en cas de victoire face à Nice ? Ce sera surtout après cette série de 11 matches sans défaite et une qualification en Europe. Fribourg ? On va avoir une équipe très solide avec plusieurs éléments expérimentés de grande valeur. C'est tellement bien d'avoir 2 nouveaux matches de Coupe d'Europe afin de progresser. C'est un tirage ouvert. » L'aspect tactique en jeu « L'aspect tactique est l'adaptation que son capable de mettre les joueurs. Ce serait trop facile de résumer cela à une bataille de projet de jeu entre coach. Dans l'instant, les joueurs doivent être capable de répondre à chaque situation. C'est ça, la vraie réussite. » Pour résumer Franck Haise était présent en conférence de presse à la veille du périlleux déplacement du RC Lens à Nice dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (21h). L'entraîneur des Sang et Or a donné des nouvelles de son infirmerie.



