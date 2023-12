RC Lens : Haise annonce un gros coup dur et parle Mercato avant Montpellier

Zapping But! Football Club RC Lens : peut-on croire en un retour de Seko Fofana ?

Le point médical

"Ibrahima Baldé est en réathlétisation, on espère l'avoir après les vacances. Deiver Machado va se faire opérer dans 8 jours et sera absent deux mois. Petite alerte musculaire pour Wuilker Farinez. On le retrouvera après la trêve."

La prolongation de Leca

"Jean-Louis Leca prolonge parce qu'il est toujours performant. C'est grâce à son travail qu'il prolonge, c'est souvent le premier à la salle. C'est un élément important du vestiaire, il y a de la transmission à faire."

"On travaille sur le mercato d'hiver"

Le mercato hivernal

"Il y a une projection globale avec la CAN et les autres compétitions du début d'année. Sept ou huit joueurs pourraient être absents. Le mercato d'hiver n'est pas le plus simple, on travaille dessus."

Montpellier

"Montpellier a une équipe hyper impactante sur les transitions. Ça veut dire qu'ils ont les joueurs pour se projeter vite, les joueurs pour servir dans la profondeur. Ça doit nous mettre en garde. À Montpellier, on a rarement des matchs simples."

Propos retranscrits par Lensois.com.

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Salis Abdul Samed avant #MHSCRCL #jourdeconf https://t.co/p2LVcFMyVx — Racing Club de Lens (@RCLens) December 6, 2023

