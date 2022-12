RC Lens : Haise attend l’OGC Nice, se fiche du PSG et dévoile son prochain objectif

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens, actuel dauphin du PSG, va-t-il tenir la cadence après la trêve internationale ? La question mérite d’être posée à l’heure où la Coupe du monde arrivera à son terme dimanche au Qatar. En attendant, Frank Haise semble confiant et affiche ses objectifs pour 2023.

« On est dans la continuité, martèle le coach du RC Lens dans L’Équipe. C'est rare d'avoir des coupures aussi longues, mais c'est la même saison. L'objectif est de rester, dans l'état d'esprit, dans l'unité et dans le jeu, dans ce qu'on a fait depuis le début de saison. Et si l'état d'esprit n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait des qualités, des principes et de la concurrence. »

Par ailleurs, le quotidien sportif précise que ce même Haise assure en privé ne jamais penser au sommet du 2 janvier, à Bollaert, contre le PSG, et sait très bien qu'il faudra être bon à Nice, dans deux semaines, pour réenclencher tout de suite. Tout ce qui fait que depuis début avril, les Sang et Or n'ont perdu qu'une fois en 29 matches, contre Lille le 9 octobre (0-1).