RC Lens : Haise attend ses joueurs au tournant face à l'OGC Nice

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Dauphin du Paris Saint-Germain avant la longue trêve internationale, le RC Lens affronte ce jeudi l'OGC Nice, pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Avant ce match de reprise, l'entraîneur artésien, Franck Haise, a envoyé un message à ses joueurs dans une interview accordée à la chaîne Youtube Pieds Carrés.

"On a de beaux objectifs à aller chercher"

"Cette trêve, elle ne dépend pas de nous. A partir de ce moment-là, il n’y a pas de questions à se poser pour savoir si elle arrive au bon ou au mauvais moment car elle est indépendante de notre volonté. Par contre, elle arrive après cinq victoires consécutives, on part avec un capital confiance et le sentiment d’avoir bien travaillé. On a fait de belles choses pendant quatre mois et demi. On a de beaux objectifs à aller chercher et de continuer à avoir des perfs. Les gars doivent se ressourcer, se regénérer pour attaquer fort dès la reprise."

