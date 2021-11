RC Lens : Haise aurait un joueur du niveau de Paqueta (OL) et Payet (OM) sous la main

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

En attendant les résultats de l'OGC Nice (à domicile contre Montpellier) et de l'OM (au Vélodrome face à Metz), le RC Lens a repris place sur le podium suite à sa belle victoire sur Troyes (4-0). Un carton signé Jonathan Clauss puisque le latéral droit a inscrit un but et délivré deux passes décisives, qui ont rappelé combien le fait que Didier Deschamps ne le convoque pas en équipe de France était injuste.

Mais dans son analyse du match, Pierre Ménès a tenu à mettre en valeur un autre Sang et Or : Seko Fofana. Pour le journaliste, "on parle beaucoup de Paqueta et de Payet et pas assez de Fofana, qui est absolument monstrueux". C'est totalement vrai, même si le milieu défensif artésien n'évolue pas au même poste que les deux offensifs. Mais son activité incroyable sur le terrain mérite effectivement d'être davantage mise en avant.