RC Lens : Haise rebooste ses attaquants pour vaincre le signe indien à Clermont

Medina forfait, Fortes et Claude-Maurice de retour

"Fortes et Claude-Maurice ont repris collectivement cette semaine, ils peuvent être dans le groupe ce week-end. Jimmy Cabot suit son protocole de réathlétisation. On espère récupérer Wesley Saïd pendant la trêve. Buksa pourra peut-être reprendre collectivement pendant cette même trêve. Jean-Louis Leca est forfait. Facundo Medina aussi, on espère le retrouver pendant la trêve. David Pereira Da Costa était malade hier, on verra l'évolution."

Sur les difficultés rencontrées à l'extérieur

"A l'extérieur, on a fait 5 nuls et 1 défaite. Certains matches auraient dû être des victoires. Face à Troyes, Brest et Montpellier, on devait prendre plus de points. Mais ça, ça dépend de nous. Ça demande de la justesse, de la spontanéité. "

Sur celles de ses attaquants

"Avec Loïs Openda, on a discuté. Il y a plein de bonnes choses dans ses matches. Quand un joueur se crée une occasion et qu'il ne la transforme pas, c'est frustrant pour lui, pour l'équipe. Lui, Flo (Sotoca)... ils vont marquer des buts, il faut croire en leurs qualités."

Sur les changements tactiques

"Sur les 10 derniers matches, on a parfois basculé en 4-3-3 en cours de partie. Les joueurs l'ont déjà vécu, ils ont un QI foot important. Le schéma nous a permis de faire une très bonne mi-temps."

Il veut faire mieux que 7e

"Il nous reste 12 journées, on pourra toujours faire des bilans. Aujourd'hui, je ne me vois toujours pas faire de conclusion, on va attendre la fin de saison. J'espère qu'on fera mieux, à tous les niveaux, que les années passées."

(Propos recueillis par Lensois.com)