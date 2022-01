RC Lens : l'ASSE, le mercato, Fofana... Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens - La question de la semaine

Le point médical

"On a récupéré Wuilker Farinez et Brayann Pereira. Les derniers tests pour l'ensemble du groupe étaient négatifs. Machado poursuit sa réathlétisation."

L'ASSE

"Saint-Etienne est sur une mission maintien, commando, elle met beaucoup d'énergie et il y a aussi de la qualité même s'ils ont des absents. A nous d'être très rigoureux et concentrés défensivement comme dans l'animation offensive. (...) On a jamais fait deux clean sheets de suite, il faut être régulier dans les productions défensives. J'attends qu'on soit aussi solide et organiser à Saint-Etienne que contre Rennes."

Le mercato hivernal

"Le mercato ne me perturbe pas. Le groupe, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait quelconque questionnement. Pour Seko Fofana, j'ai pas l'impression que ça l'interroge beaucoup."

