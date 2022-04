RC Lens : Haise annonce deux mauvaises nouvelles avant Nice et met la pression sur son attaque

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or du mois de mars ?

Le point santé

« On a récupéré Flo (Sotoca) et Kévin (Danso) qui étaient suspendus. Christopher (Wooh) et Gaël (Kakuta) ont eu quelques soucis cette semaine. J'espère qu'on les récupèrera la semaine prochaine mais ils seront indisponibles ce week-end. Christopher a eu un petit problème musculaire et on ne veut pas prendre de risques. Gaël a un problème de tendinite à un genou. Corentin (Jean) reprendra l'entraînement collectif la semaine prochaine ».

L'annonce de Galtier d'un Nice plus offensif

« Il faudra voir dans les faits. Ils ont un système bien huilé avec un 4-4-2 très dense qui était une force chez eux. Evidemment qu'il peut y avoir des variantes... Demain, je m'attends à une équipe bien organisée et très solide ».

Sur les difficultés lensoises du moment

« En ce moment, on est dans une période plus difficile. Les stats et la data le prouvent. Sur les qualités de nos occasions, on est moins bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas marqué trois de nos quatre derniers matchs. On a un gros travail. Il nous manque de liant, de l'attaque de cette dernière ligne. Il faut retrouver ça... Il faut que notre animation offensive reprenne une meilleur dimension. Toute la semaine, on a fait du travail spécifique. Comme on le fait chaque semaine (…) La confiance va se chercher dans le quotidien ».

Sur les objectifs de fin de saison

« J'espère qu'on va faire mieux sur le plan offensif, sur l'efficacité. On a progressé sur un certain nombre d'aspects défensifs. Il faut rééquilibrer les progrès d'un côté avec les soucis qu'on a de l'autre côté. On est dans la dernière ligne droite mais je ne vois pas les rencontres qui arrivent comme des rencontres couperets. Je veux qu'on fasse les huit meilleurs matchs possibles ».

Sur les difficultés d'Ignatius Ganago

« Gana fait de bonnes séances depuis décembre. Il a moins joué car il est parti vivre deux belles aventures avec le Cameroun, à la CAN et lors des barrages pour la Coupe du Monde où il est même rentré face à l'Algérie. Il est revenu à chaque fois dans de bonnes dispositions. Quand on fait des efforts, ce n'est souvent qu'une question de temps pour que les buts arrivent. Bien sûr, on aimerait que tous nos attaquants marquent des buts comme Benzema ou Mbappé mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais Gana, je lui fais confiance. S'il n'a pas joué pendant un moment, c'est qu'il n'en faisait pas assez à mon goût. Depuis un bon moment, il fait de bonnes séances, il essaie de peser sur les matchs... Je sais qu'il va remarquer... »

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens Franck Haise a tenu son point presse à la veille de la réception de l'OGC Nice à Bollaert dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1 (19h). Le technicien des Sang et Or a donné des nouvelles de son groupe.

Bastien Aubert

Rédacteur