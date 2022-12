RC Lens : Haise déplore cinq absents pour l'OGC Nice et se méfie des Aiglons

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point médical "Nos indisponibles : David Pereira Da Costa s'est fait mal à l'épaule en séance, il ne sera pas là demain (mercredi). On se donne quelques jours. Et puis contractuellement, Alexis Claude-Maurice n'a pas l'autorisation de jouer contre Nice." S'ajoutent à cela les forfaits de Wuilker Farinez, Jimmy Cabot et Adam Buksa. Le Boxing Day "L'idée du Boxing Day est bonne. Par contre, les matchs à 15h ou 17h, tout le monde n'est pas en vacances, le football c'est du spectacle." Les Mondialistes "Pour les Mondialistes, l'expérience doit les aider. Ça doit les amener à ce qu'ils aient chacun un niveau d'exigence encore supérieur. Beaucoup d'années en sélection ça passe par beaucoup de travail. Le club en tirera des bénéfices. Pour la plupart des Mondialistes, il a fallu une semaine pour reprendre le rythme. Ils sont montés en puissance ces derniers jours." Medina "Croyez-moi, il est champion du monde. Le drapeau ne rentrait pas dans le vestiaire tellement il était grand. Il a raison d'être fier de sa sélection." L'OGC Nice "Nice est une équipe qui a bien terminé la première partie de saison. Ils ont trouvé une forme de stabilité dans un 4-4-2 même si, dernièrement, ils ont fait évoluer leur système avec trois défenseurs. Mais je m'attends à un match difficile mais que nous, on fasse notre match." Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Florian Sotoca avant #OGCNRCL #JourDeConf https://t.co/TwpjucZP7Q — Racing Club de Lens (@RCLens) December 27, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur