RC Lens : Haise déplore deux absents et un incertain pour le PSG

Franck Haise a annoncé les forfaits de Facundo Medina et Patrick Berg pour le déplacement ce samedi sur la pelouse du Paris Saint-Germain, comptant pour la 34e journée de Ligue 1. Gaël Kakuta est lui incertain pour cette rencontre.

"Je ne vais pas prendre de risque avec Medina et Berg"

"On ne prendra pas de risque avec Facundo Medina. J’espère qu’on pourra le récupérer la semaine prochaine, même s’il peut avoir encore une petite incertitude. Gaël Kakuta s’est entraîné avec le collectif. Si la séance d’aujourd’hui se passe bien, on doit le retrouver avec nous. Il y avait aussi une incertitude sur Patrick Berg, mais il sera trop court. Je ne vais pas prendre de risque. Il a une petite tension musculaire au niveau de l’adducteur. Le délai est un peu trop court. Après, on récupère Massadio Haïdara, qui a fini de purger sa suspension", a confié l'entraîneur des Sang et Or devant les médias.

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Jean-Louis Leca avant #PSGRCL #JourDeConf https://t.co/OYNOFFBUpM — Racing Club de Lens (@RCLens) April 22, 2022

Pour résumer L'entraîneur du RC Lens, Franck Haise, était présent ce vendredi en conférence de presse à la veille du choc face au Paris Saint-Germain, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1.

