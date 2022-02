RC Lens : Lorient, Monaco, ses gardiens, Haise avait des choses à dire

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le groupe

"Ganago sera absent (sélection). Doucouré a repris le travail de façon aménagée (contusion). Machado ? Son genou a un peu réagi hier après l'entrainement. On l'a laissé en soin mais pas de signe de gravité. On va retarder sa reprise en compétition en tant que titulaire mais il jouera peut-être quand même un peu ce week-end en réserve."

La victoire face à Rennes

"Contre Rennes, on avait décidé d'être très dense, avec un bloc moins haut. Tout le monde avait très bien défendu. C'est aussi une question de mentalité. Hier, j'ai pris mes centraux pour montrer tout ce qu'on doit corriger. On a un état d'esprit très joueur que je prône, mais je ne prône pas de ne pas être concentré. Il y a encore du travail."

Lorient

"On a joué des gros mais aussi Saint-Etienne récemment et on sait les difficultés qu'on a connues. On doit mettre plus d'ingrédients peu importe l'adversaire. Lorient va tenter cranement sa chance. Sur leurs derniers matches, les Lorientais sont pas forcément heureux."

La défaite face à Monaco

"Contre Monaco on tire 20 fois, le gardien fait de beaux arrêts aussi. C'est pas comme si on avait manqué des immanquables. On est toujours dans les équipes qui obtiennent le plus d'occasions. C'est rassurant d'en avoir beaucoup. Notre jeu est orienté pour ça."

Les gardiens

"Je sais ce que je veux faire. C'est plus dans l'esprit qu'ils enchainent à peu près 2 matches, 2 matches. L'idée est donc que Leca enchaine 2 matches, puis Wuilker. Jean-Louis Leca sera donc titulaire dimanche à Lorient."

Propos retranscrits par le compte twitter de Lensois.com