RC Lens : Haise répond à l'intérêt de Brighton, en dit plus sur le joker et met en garde le FC Nantes

Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

En préambule de sa conférence de presse, Franck Haise a donné des nouvelles de son groupe. Wesley Saïd a repris l'entrainement mais on a décidé de prendre zéro risque. Et puis Machado qui est suspendu, a-t-il lancé en conférence de presse. Du côté de Nantes, il y a 5 potentiels titulaires qui n'ont pas joué cette semaine. Il y aura de la fraîcheur de leur côté, on prépare le match très sérieusement. »

Questionné sur le possible joker attiré par le RC Lens, Haise s’est montré énigmatique. « Si j'avais une idée pour le joker je n'en parlerai pas, a-t-il souri. On a des solutions en interne. Pour Jonathan Gradit, au mieux on peut le retrouver pour les trois derniers matches avant la coupure. Peut-être que ça ne sera pas le cas. »

L’entraîneur du RC Lens craint le déplacement à Nantes. « Les déplacements compliqués, Nantes en fait partie. Mais on gagne en Coupe là-bas. Ce qui est sûr, c'est que Nantes est solide à domicile, a-t-il affirmé. Le jour où on perdra un match, ça ne sera pas la fin du monde. »

Franck Haise a également été interrogé sur l'intérêt que lui porte Brighton. « C’est comme les joueurs qui sont sollicités. Ça a une valeur évidemment. La première valeur, c’est le travail. De la même manière qu’on m’a sollicité pour prendre l’équipe pro de Lens, c’était une reconnaissance du travail de ce que je faisais avec l’équipe réserve. Je suis surtout là, à cet instant, pour parler de notre match à Nantes », a-t-il répondu.