RC Lens : Troyes, le groupe, Cahuzac, Haise avait des choses à dire

Le groupe, la fraîcheur

"A part Jean-Louis Leca suspendu, on a tout le monde et c'est une bonne nouvelle. Pour aller au bout de la saison, c'est très bien. J'espère qu'on va encore donner du plaisir à notre public jusqu'au terme de. cette saison."

Mettre des jeunes ?

"Vous pensez que je veux vraiment faire plaisir à quelqu'un et donc à un jeune ? Non, j'aligne la meilleure équipe possible, point. Et ce sera encore le cas face à Monaco."

Troyes, comme à Reims ?

"A Reims, ils avaient le point du maintien en poche avant de jouer contre nous. Mais on est vite tombés sur un bloc bas, compact, qui nous gênés.. Troyes, on le sait, est capable de faire des résultats, comme face à Lille et le PSG plus récemment. Ce ne sera pas facile, comme ce fut compliqué contre Reims le week-end dernier. On devra être concentrés plus de 90 minutes et ce n'est pas toujours évident."

Le mercato dans un coin de la tête ?

"Tout le monde doit encore profiter de tout le monde. Du moins ceux qui veulent."

Cahuzac

"C'était mon premier capitaine. Il l'est resté, même si il a beaucoup moins joué et que Seko a pris le brassard. Cahu a réfléchi, c'est un homme très réfléchi, sur le moment de tirer cette première révérence. Son choix est personnel. J'ai été très, très heureux d'être son entraîneur."

