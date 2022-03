RC Lens : Haise avance avec deux incertitudes mais veut se venger de Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le point santé

« Corentin Jean est toujours indisponible. Son genou réagit bien. On le reverra je pense d'ici la fin de saison. Il y a deux incertains : pour Wesley Saïd on attend la dernière séance pour voir s'il est à 100% et Frankowski a eu un souci à la cheville en début de semaine. Cela évolue favorablement. On attend la dernière séance ».

Sur la gifle de Brest au match aller (défaite 4-0)

« Le score à Brest avait été assez sévère sur le contenu, mais c'était une vraie claque. Je pense qu'à un moment ou l'autre, on fera un petit rappel. Quand on prend une claque à l'aller, en général on a le souvenir au retour, ou pareil sur une claque le week-end précédent ».

Sur la forme de Brest

« Je sais pas si Brest sera revanchard par rapport à sa période, ils font plutôt des bonnes choses. Contre Lorient ils sont à 10 assez vite. Je trouve que dans le contenu, la capacité offensive, je sais que ce sera pas un cadeau. C'est le cas tous les week-ends. Il faut qu'on soit en mesure de jouer notre jeu et d'être performant là où on veut l'être ».

Sur la forme fluctuante de son équipe

« La régularité dans les contenus c'est un vrai challenge. Il y a des choses qu'on maitrise, d'autres non. On a fait tout de même 13 points sur une série de 7 matches. Il y a eu des contenus bons, moins bons. La motivation est-elle supérieure contre les gros ? Évidemment ! Mais il faut réussir à être performant contre les équipes de notre niveau ».

Sur la lutte pour l'Europe

« Ce qui est sur c'est que c'est très ouvert au classement. On peut être satisfait d'être dans ceux qui sont dans les équipes qui vont se battre. Est-ce que ce sera jusqu'au bout ? On l'avait fait l'an passé. On a le même nombre de points. A la 26e journée, je suis très heureux d'avoir quasiment acté le maintien avec 40 points. On ne va pas se fixer de limites, on ne l'a jamais fait ».

Retranscription : compte Twitter de Lensois.com.