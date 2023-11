RC Lens : Haise affiche son plan de bataille avant le PSV Eindhoven

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens sur la bonne voie en C1

« On est dans une position qui n’est pas trop mauvaise. Mais si on peut la rendre encore meilleure. On sait la difficulté de la tâche. Mais c’est bien de lancer la phase retour avec 5 points. Ce n’était peut-être pas attendu par tout le monde. »

« Sortir du pressing du PSV »

Sur le PSV Eindhoven

« Il est certain que les deux matches qui ont suivi pour le PSV ont prouvé, si c’était encore nécessaire, toute la force offensive de l’équipe. C’est une force qui vient de partout. Alors oui, demain, il faudra bien défendre. Mais ça fait partie de notre ADN de travailler. Il faudra être bon dans l’animation défensive de l’équipe dans son ensemble. On a vu à l’aller que, par moment, c’était difficile. »

Sur la nécessité de sortir du pressing

« On va essayer de s’en défaire ! On y est d’ailleurs parvenu par moment à l’aller. On a analysé un peu, on voit ce qu’on garde, ce qu’on doit faire évoluer. Mais l’une des données importantes oui, ce sera de sortir de ce pressing. »

Retranscription : Lensois.com.

