RC Lens : Haise ne veut pas calculer pour Séville et déplore la décision de Darmanin

Le point santé

« Le seul véritable absent pour demain sera Machado qui va se faire opérer dans les prochains jours ».

Sur le match de Séville

« On aurait aimé se battre pour continuer en Ligue des Champions mais il ne faut pas oublier d'où on vient. On peut se qualifier en Europa League, j'en suis très heureux. On va vivre cette chance pleinement. On va jouer ce match avec comme idée de le gagner. Je veux que mes joueurs prennent l'initiative. Même si on n'est pas une équipe de gestion, on sait être pragmatique ».

Medina : « Seul le résultat va compter… » Facundo Medina : « Même si un nul nous qualifie demain, il faudra tout faire pour l'emporter et donner le meilleur de nous-mêmes. Quand on ne fait pas les choses correctement, on le paie. Après Arsenal, on a bien réagi. J'ai confiance en mes coéquipiers. C'est un challenge très important pour notre club et même si j'ai des amis en face, il n'y a pas d'ami sur le terrain (…) Demain, seul le résultat va compter… »

« Les supporters de Séville ? L’annonce est tardive… »

Sur la nécessité de montrer un autre visage après Arsenal

« Je connais les résultats de Séville, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est mon groupe. On doit prendre ce match à bras le corps, qu'on le joue avec énergie et confiance. J'espère le jouer pleinement, avec la confiance. Quand on vit des matches avec des moments compliqués (Arsenal), on a tous envie de montrer notre vrai visage. Et pas que les joueurs. Le 6-0, on l'a tous pris ».

Sur l’absence des supporters de Séville (sur décision du Ministre de l’intérieur)

« Je regrette l'absence des supporters de Séville. L'annonce est tardive. Les fans de Séville ont organisé un voyage, pas un déplacement. Au dernier moment, on leur dit non, à quelques mois des JO. Il y a un vrai problème ».

