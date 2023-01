RC Lens : Haise sermonné par une figure du PSG pour son chambrage

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

Fiers de leur victoire dans un Bollaert en fusion, les Lensois ont largement fêté la première défaite infligée au PSG (3-1) cette saison. Leur entraîneur, Franck Haise, a notamment pris le micro et lancé ce chant : "Olélé, olala, mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés". Avant d'assumer pleinement sa joie très expressive devant les journalistes : « La vie, c'est un kif, quand on fait du football et du sport, c'est un kif. On va pas se prendre la tête. Il y a des moments comme ça, il faut les vivre à fond ».

Seulement, cela n'a pas plu à tout le monde. Et notamment à l'ancien Parisien Jérôme Rothen qui, sur RMC, a déclaré : "Dans l'excitation, tu as un rôle à avoir. Tu dois garder de la mesure. Il s'est trop lâché, je lui mets un carton jaune pour cette célébration". Rothen n'était pourtant pas un spécialiste de la mesure quand il était joueur et qu'il gagnait...