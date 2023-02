RC Lens : Haise bénéficie d'un coup de pouce d'un rival avant d'affronter l'OL

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

A l'instar du XV de France de rugby, resté à Rome entre ses deux déplacements du tournoi des six nations en Italie et en Irlande, le RC Lens a opté pour le même type de fonctionnement afin de préparer au mieux le choc face à l'OL dimanche soir au Groupama Stadium. En effet, comme le rapporte Lensois.com et afin de s'éviter la fatigue accumulé d'un retour à Lens à 4 heures du matin après son match de Coupe de France à Lorient (1-1, 2-4 aux tab), Franck Haise a obtenu de son ancien club lorientais de pouvoir profiter de ses installations jusqu'à samedi après-midi. C'est donc directement depuis la Bretagne que les Sang et Or vont préparer l'affiche de la 23ème journée de Ligue 1. C'est également depuis la salle de presse des Merlus que Franck Haise devrait tenir sa traditionnelle conférence de presse demain. Avec 24 heures de récupération en moins par rapport à son prochain adversaire et malgré un turn-over en Coupe, Lens est quand même sérieusement désavantagé pour son affiche de dimanche.

Le RC Lens prépare l'OL... à Lorient Sous la menace de l'OL au classement, le FC Lorient a fait un petit cadeau au RC Lens pour les aider à préparer le choc de dimanche au Groupama Stadium. Les Merlus ont prêté leur centre d'entraînement aux Sang et Or sur deux jours.

Alexandre Corboz

Rédacteur

Podcast Men's Up Life