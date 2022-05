RC Lens : Haise charge la LFP pour la suspension de Leca

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Expulsé lors du match nul concédé samedi dernier par le RC Lens face au FC Nantes (2-2) pour une sortie mal maîtrisée face à Moses Simon, Jean-Louis Leca a été suspendu deux matchs par la commission de discipline de la LFP.

"Je pensais qu’il ne prendrait qu’un match"

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade de Reims, comptant pour la 36e journée de Ligue 1, l'entraîneur lensois, Franck Haise, s'est dit surpris de cette suspension, glissant un petit tacle à la LFP.

"Je pensais qu’il ne prendrait qu’un match. On a juste montré des vidéos d'Ignatius Ganago contre Brest où il n’y a ni faute, ni penalty ni exclusion et là il y a eu carton rouge. On est toujours au même niveau sur les interprétations des uns et des autres ou celle de la VAR. Ce sont toujours des interprétations différentes et c’est évidemment ça le problème mais on ne va pas le résoudre aujourd’hui."

Suivez la conférence de presse : le live de Franck Haise et Wesley Saïd avant #SDRRCL #JourDeConf https://t.co/Rdv5UKBHNg — Racing Club de Lens (@RCLens) May 6, 2022

