RC Lens : Haise voit l’Europe comme du bonus

Le RC Lens s’est imposé, cette après-midi contre le stade de Reims (2-1). Avec cette victoire, les Sang et Or restent en course pour une qualification européenne la saison prochaine. Même si la tâche sera compliquée pour les lensois, le coach Franck Haise croise des doigts pour cette qualification.

Après le match contre Reims, il s’est exprimé : « Ce club mérite ça, même si on n’a pas le plus gros budget, j’espère que ce club retrouvera l’Europe. On vit de bons moments et j’espère que le club en vivre d’encore plus beaux. C’est une saison réussie en tant qu’entraîneur. Le club était en Ligue 2 il y a encore 2 ans. On a fait une belle saison avec 57 points pour un club promu. On a 58 points et je ne sais pas où on sera, mais c’est une saison réussie. »

🎙️ #LeDébrief après #SDRRCL



💬 Franck Haise : « Il fallait gagner ce match ! C'est fort, très, très fort. »



💬 Seko Fofana : « On y a cru encore une fois, on a fait la différence, bien aidés par les supporters. On peut être fiers ! » pic.twitter.com/mPr0XtMkG7 — Racing Club de Lens (@RCLens) May 8, 2022

Pour résumer Alors que la fin de saison est proche pour le RC Lens, le coach Franck Haise voit une qualification européenne comme un bonus. Alors qu'il ne reste que deux journées à jouer pour les Sang et Or une qualification européenne est toujours envisageable.



