RC Lens : Haise défend Diouf, Ménès a ciblé un autre problème inquiétant à Lorient

Le RC Lens n’a pas appris beaucoup d’enseignements de son match nul ramené de Lorient ce samedi (0-0). Si ce n’est que le 0-0 est à la mode dans ses déplacements et qu’Andy Diouf est désormais hors de la composition pour les matches de gala.

« Il avait déjà été intéressant contre Nantes. Mais il y a une agressivité qu’il doit encore aller chercher, quand les espaces sont plus réduits aussi, souligne Haise au sujet de la recrue estivale de 20 ans, achetée 15 M€ au FC Bâle. Il y a des choses sur lesquelles il doit avancer, c’est une évidence. On l’accompagne au quotidien. »

De son côté, Pierre Ménès ne s’est pas attardé sur les limites individuelles du RC Lens mais a préféré orienté son analyse sur ses carences collectives dans le domaine offensif. « Voilà une deuxième prestation à l’extérieur de Lens qui se conclut avec un 0-0 et des problèmes offensifs assez récurrents, malgré frappe sur la barre de Sotoca. C’est assez peu pour une équipe d’une dimension de Lens devant une équipe lorientaise très timorée, a-t-il soufflé sur YouTube. C’est un match nul qui n’arrange aucune des deux équipes. »

Ligue 1, J11 (1) : Paris convaincant, Lens et Marseille au ralenti



