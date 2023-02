RC Lens : Haise défend Fofana et laisse l’OM et le PSG en découdre

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le RC Lens a chuté du podium pour la première fois depuis la 10e journée de L1 en s’inclinant hier face à l’OL (1-2). Franck Haise ne semble pas spécialement surpris par cette petite glissage, amorcée depuis quelques matches. « Dans le projet global et collectif on y est, on est encore là-haut, mais on voit qu’il nous manque quelque chose pour être tout là-haut », a analysé le coach du RC Lens au micro de Prime Vidéo, laissant l’OM et le PSG en découdre pour le titre. Haise a également tenu à défendre Seko Fofana, dont l’impact est moindre depuis quelques matches. « Ce serait trop facile de résumer un manque de résultats parce que Seko Fofana est un peu moins bien, a-t-il soutenu. Il y a d’autres joueurs un peu moins efficaces, moins précis, moins justes. Nos victoires sont collectives, nos défaites doivent l’être aussi. » 🎙️ #LeDébrief après #OLRCL



💬 Franck Haise : « On a montré beaucoup de bonnes choses mais on n'a pas été suffisamment efficaces sur le plan offensif dans les zones de vérité. »



💬 Adrien Thomasson : « C'est très frustrant car il y avait la place pour mieux faire. » pic.twitter.com/xZhv24qFh3 — Racing Club de Lens (@RCLens) February 12, 2023

Bastien Aubert

Rédacteur

