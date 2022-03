RC Lens : Haise défend ses attaquants après la défaite contre Brest

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Le RC Lens n’a pas su renverser les Brestois, à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1. En plus de la défaite, les Sang et Or n’ont pas inscrit le moindre but, lors des 90 minutes jouées, ce qui a laissé place à des interrogations lors de la conférence de presse d’après-match.

L’entraîneur lensois Franck Haise s’est exprimé sur le rendement de ses joueurs offensifs : « On a la 4e attaque et on marque quand même des buts. Après, honnêtement, je pense que notre animation fait que les joueurs sont notamment amenés à créer beaucoup de mouvement pour déséquilibrer l’adversaire et parfois ça peut amener un manque de lucidité dans le dernier geste. Mais on marque très régulièrement. Si on avait Kylian Mbappé, on marquerait sans doute plus de buts, mais je ne pense pas que ce soit pour demain. »

🏁 Dans un match qu'il a dominé de la tête et des épaules (15 occasions à 5), le Racing s'incline sur la plus petite des marges face à des Brestois opportunistes. Que c'est frustrant...@RCLens 0⃣-1⃣ @SB29#RCLSB29 pic.twitter.com/7dVsJCSoIQ — Racing Club de Lens (@RCLens) March 5, 2022