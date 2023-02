RC Lens : Haise déplore deux incertains pour Nantes et se gratte la tête pour son onze

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Tenu en échec samedi dernier à Montpellier (1-1), dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1, le RC Lens se tourne désormais sur son quart de finale de la Coupe de France contre le FC Nantes, qui se jouera ce mercredi (18h15) à huis-clos à la Beaujoire. Présent ce lundi en conférence de presse, Franck Haise a annoncé qu'Ismaël Boura et Adrien Thomasson, qui souffrent tous deux d'une contusion, étaient incertains pour cette rencontre.

"Le FC Nantes a une habitude de ces matchs couperets"

Par ailleurs, l'entraîneur lensois s'est exprimé sur les Canaris, tenants du titre. "Équipe de coupe, je ne sais pas trop, mais ce qui est certain c’est que ce sont en effet les tenants du titre et ils sont encore en quart de finale cette année. En Coupe d’Europe, ils ont aussi réalisé de très belles choses. Ils ont donc une habitude de ces matchs couperets et ils y sont performants."

Il a ensuite été demandé à Franck Haise s'il allait faire tourner son équipe face au FCN. "Entre une quinzaine à cinq matchs et une semaine à trois, il y a évidemment une différence même si 3 rencontres en une semaine, ce n’est pas non plus anodin surtout que l’on joue mercredi en fin d’après-midi puis que l’on rejoue samedi contre un adversaire (Lille) qui n’aura pas joué. Mais beaucoup de joueurs peuvent débuter trois matchs et j’en ai un certain nombre qui commencent sur le banc et qui sont en capacité d’être titulaires. Il y a des postes où j’ai moins d’interrogation, d’autres où j’en ai plus avec plus de concurrence", a-t-il répondu.

