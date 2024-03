RC Lens : Haise déplore plusieurs coup durs avant l’OL

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

Le point santé :

« Tous nos pistons gauchers sont out, Macha a repris en individuel. Jhoanner sera absent jusqu’à la trêve à cause d'une blessure au mollet. Même chose pour M Haïdara, on espère retrouver Machado avant la trêve. « Ibrahima Baldé vit une saison avec beaucoup de blessures. On espère que son problème de hanche est derrière lui. Il reprend la course et prépare son futur à lui. »

Pas le même RC Lens :

« On n'a pas la même maturité que l'an passé. L'efficacité en fait partie, la gestion du tempo aussi. On a une équipe qui est nettement plus jeune, on doit aller gagner des choses. Je sais qu'on doit encore aller chercher des choses pour qu'on puisse battre ces équipes plus pourvues que nous comme l'année dernière. »

