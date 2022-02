RC Lens : Haise déplore une longue blessure en attaque, Kakuta s’est mis une pile

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

C’est Gaël Kakuta qui s’est présenté en conférence de presse en premier. « Je me sens mieux, je suis moins gêné au niveau des adducteurs et ça va de mieux en mieux, c'est bon pour la confiance, a-t-il déclaré. On est mieux, on a traversé une période un peu difficile, maintenant c'est derrière nous, on a travaillé. Sur le dernier match contre Lyon, c'était plutôt concluant. ça donne confiance, ça montre qu'on est sur la bonne voie. »

Mieux dans ses crampons, le meneur de jeu du RC Lens sait que la période qui arrive pourrait être décisive pour le classement final. « On va jouer des concurrents directs, ce sont des matches à aborder comme contre Lyon, ce sont des points super importants, a-t-il poursuivi. Tout le monde s'est remis en question, on a retrouvé cette capacité à attaquer tous ensemble. On a été récompensé, c'est positif pour nous. Comme je le dis toujours, il faut d'abord se maintenir avant de se projeter sur autre chose. On se concentre sur nous, nos entrainements, ce que le coach attend de nous. »

Franck Haise a ensuite relayé Kakuta devant les médias en donnant des nouvelles de son groupe. « Corentin Jean a eu un petite intervention méniscale, ça réagit plutôt bien. Il sera forfait pour quelques semaines. On a bon espoir de le retrouver d'ici la fin de saison, a-t-il déploré. Jonathan Gradit a pu faire une semaine complète, on va pouvoir le retrouver avec nous. Wesley Saïd a fait quelques séquences collectives mais pas une semaine complète. Ce serait un peu prématuré je pense pour Angers. »

