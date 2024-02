RC Lens : Haise dévoile son groupe pour Fribourg, un coup dur confirmé !

Zapping But! Football Club RC Lens : Wahi, bon ou mauvais début ?

En plus de Facundo Medina, suspendu, et Jimmy Cabot, blessé de longue date, Deiver Machado, pas totalement remis de son opération aux adducteurs, est forfait pour cette rencontre et ne fait pas partie du groupe retenu par le coach des Sang et Or, Franck Haise.

Le groupe du RC Lens : Leca, Samba, Pandor - Aguilar, Danso, Gradit, Haïdara, Frankowski, Khusanov, Chavez - Abdul Samed, Diouf, El Aynaoui, Fulgini, Mendy, Thomasson, Pereira Da Costa - Saïd, Guilavogui, Wahi, Sotoca, Sishuba.

J-1 avant #RCLSCF 👊



Voici les 2⃣2⃣ joueurs convoqués pour la rencontre de demain à Bollaert-Delelis face au @scfreiburg en @EuropaLeague ! 🔥#FierDEtreLensois #UEL — Racing Club de Lens (@RCLens) February 14, 2024

Podcast Men's Up Life