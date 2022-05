RC Lens : Haise dévoile son groupe pour Reims !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après le match nul contre le FC Nantes, le RC Lens doit s’imposer à Reims pour continuer de croire à une place européenne la saison prochaine. Pour ce match, le coach des Sang et Or pourra s’appuyer sur un groupe au complet hormis Jean-Louis Leca, suspendu.

Le groupe du RC Lens :

J-1 avant #SDRRCL 🔥



Voici les 2⃣1⃣ joueurs convoqués pour défier le Stade de Reims demain 👊



Hormis Jean-Louis Leca (suspendu 2 rencontres à la suite du carton rouge reçu face à Nantes), Franck Haise peut s'appuyer sur un groupe au complet.#SiFierDEtreLensois pic.twitter.com/FFziUoJzxE — Racing Club de Lens (@RCLens) May 7, 2022

Pour résumer Le RC Lens se déplace sur la pelouse du Stade de Reims, pour la 36ème journée de Ligue 1. Franck Haise vient de dévoiler son groupe. Le coach des Sang et Or compose avec un groupe presque au complet pour cette rencontre.

