RC Lens : Haise devra composer avec un vrai coup dur face à l'ASSE

Football Club RC Lens : le debrief du match face au FC Nantes

Arrivé en Ligue 1 comme un promu, le RC Lens peut se prendre à rêver pour ce dernier tiers du championnat. Avec une cinquième place au classement, les Sang et Or ont déjà assuré leur maintien et ont la possibilité de voir plus grand, avec le rêve fou d'une qualification européenne aujourd'hui réalisable.

Cela passera notamment par des bonnes performances lors des prochaines rencontres, et notamment l'enchaînement des deux matchs qui arrivent face à Angers et l'ASSE. Néanmoins, Franck Haise sait déjà qu'il devra composer avec un coup dur avec l'absence face aux Verts d'un de ses tauliers du moment : Cheick Doucouré.

Doucouré ne sera pas présent face à l'ASSE

Avec Jonathan Clauss et Seko Fofana, le milieu de terrain lensois fait partie des joueurs les plus réguliers de 2021. Seulement, avec trois cartons jaunes lors des quatre derniers matchs, dont le dernier face à Dijon, la commission de discipline va sans surprise annoncer sa suspension pour le match qui suivra celui du week-end face à Angers. Une bonne nouvelle pour Claude Puel et les Verts vu l'importance prise récemment par Doucouré.