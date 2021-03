RC Lens : Haise doit gérer un problème très handicapant pendant la trêve

Zapping But! Football Club RC Lens : la rétrospective de l'année 2020 des Sang et Or

Le RC Lens a connu un petit coup d’arrêt en se faisant éliminer dès les 16es de finale de la Coupe de France par le Red Star (2-3). Alors qu’ils semblaient avoir le match en main, les Sang et Or ont été surpris par la fougue de leurs adversaires et ont quitté la compétition prématurément.

Franck Haise a déjà annoncé son intention de se relancer la machine dimanche à Bollaert contre le FC Metz pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 (15h). Une semaine plus tard et un périlleux déplacement à Strasbourg, la trêve internationale pointera le bout de son nez avec des conséquences qui pourraient être fâcheuses en Artois.

Le RC Lens en quête d'une dérogation

« Le RC Lens pourrait être privé de plusieurs internationaux après la trêve si ces derniers jouent hors UE, annonce le journaliste de France Bleu Sylvain Charley. Si le club n'obtient pas de dérogation pour éviter un isolement de plusieurs jours à leur retour il ne les laissera partir en sélection. »