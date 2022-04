RC Lens : Haise donne des nouvelles de Doucouré

Zapping But! Football Club RC Lens : quel bilan tirer du mercato hivernal des Sang et Or ?

Alors que Cheick Doucouré est sorti à la 81e minute lors de la victoire ce mercredi du RC Lens face à Montpellier (2-0), on redoutait une blessure pour le milieu de terrain des Sang et Or.

Rien de grave pour Doucouré

Mais en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur lensois, Franck Haise, a donné des nouvelles rassurantes de son joueur, confiant qu'il ne s'agissait que de crampes. Cheick Doucouré devrait donc être présent pour le déplacement ce samedi sur la pelouse du Paris Saint-Germain, à l'occasion de la 34e journée de Ligue 1.

#LeDébrief après #RCLMHSC



💬 Franck Haise : « Un match où l'on a été très intelligent. »



💬 Jonathan Gradit : « On accroche le bon wagon. » pic.twitter.com/MU9MRLd4ge — Racing Club de Lens (@RCLens) April 20, 2022

