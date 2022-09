RC Lens : Haise donne des nouvelles de la blessure de Fofana

Zapping But! Football Club Rc Lens: Les sang et or doivent-ils prolonger Leca ?

Forfait en raison d’une blessure au mollet, Seko Fofana a assisté depuis les tribunes à l’écrasante victoire ce mercredi du RC Lens contre Lorient (5-2), à l’occasion de la cinquième journée de Ligue 1, avant de prolonger sur la pelouse du stade Bollaert-Delelis son contrat avec les Sang et Or d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025.

"On ne prendra pas de risque si nécessaire"

Après la rencontre, le coach lensois, Franck Haise, a donné des nouvelles de son capitaine. "Seko Fofana, ça allait mieux aujourd’hui (mercredi) par rapport à lundi et mardi, j’espère que ça ira encore mieux demain (jeudi), mais là c’est un peu tôt pour le dire. Il y a quelque chose de pas méchant mais en profondeur. On ne prendra pas de risque si nécessaire." Le milieu de terrain ivoirien est donc incertain pour le prochain match des Sang et Or, qui sera ce dimanche face au Stade de Reims.

🎙️ #LeDébrief après #RCLFCL



💬 Franck Haise : « Les joueurs ont produit un jeu magnifique. On a une belle équipe armée, solide et épanouie. »



💬 @samba_brice : « C'est la victoire de tout un groupe. On a pu voir toute l'étendue de notre effectif. On est tous prêts à jouer ! » pic.twitter.com/A0Q2bItYnX — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2022

Pour résumer Après l’écrasante victoire ce mercredi du RC Lens sur sa pelouse contre Lorient (5-2), l'entraîneur des Sang et Or, Franck Haise, a donné des nouvelles de Seko Fofana, forfait en raison d'une blessure au mollet.

