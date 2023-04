RC Lens : Haise fait une sortie lunaire sur l'Europe et réagit à la sanction d'Abdul Samed

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le point médical

"Wesley Saïd reprend la course tranquillement, on verra dans les 10 prochains jours. Ismaël Boura est souffrant, il est incertain. Julien Le Cardinal et Adam Buksa ont joué avec la B, on a un groupe à peu près classique. Salis Abdul Samed est suspendu."

La suspension d'Abdul Samed

"Salis a été écouté par la commission. Il y a des barèmes. Je pensais qu'on partait sur deux matchs ferme et un avec sursis, mais bon, c'est comme ça. Salis est un joueur majeur depuis le début de la saison. Il faut préparer l'équipe sans lui. Quelque soit, le joueur qui jouera, il ne faudra pas s'attendre à du copier-coller. Il faudra être impactant et amener une plus value."

La défaite face au PSG

"Contre Paris, à 11 contre 11, on était respecté, on était bien. On perd le match en peu de temps. En deuxième période, on a répondu présent alors que ce n'était pas simple. On a lutté jusqu'au bout."

"La Coupe d'Europe, on en parle presque jamais"

La course à l'Europe

"La Coupe d'Europe, on en parle presque jamais. Le sujet, c'est plutôt : "qu'est ce qu'on doit mettre en place ?" On doit être en mesure de jouer notre foot, tracer notre chemin."

L'AS Monaco

"Monaco est une très belle équipe. C'est un club habitué à jouer le Top 3, qui s'en donne les moyens. C'est bien que ce soit un gros choc, je suis content de le vivre."

Le calendrier de fin de saison

"Si on gagne Monaco et Marseille mais qu'on perd nos 5 autres matchs, ça n'ira pas. Il reste 7 matchs, on doit répondre présent sur ces 7 là."

Propos retranscrits par Lensois.com.